Нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу в июне 78,6 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июне 2023 года составили 78,6 млрд рублей, тогда как в мае они равнялись 103,5 млрд рублей, а в апреле 107,2 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В январе-июне 2023 года демпферные выплаты составили 542,6 млрд рублей против 1,282 трлн рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

Как сообщалось, с 1 апреля 2023 года вступил в силу скорректированный демпфер по бензину и ДТ – увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также вступил в действие ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Однако нефтяники в апреле и мае получали по демпферу из бюджета средств больше, чем было до коррекции (в марте эти выплаты составляли 96,7 млрд рублей).

Тот факт, что апрельская корректировка демпфера не дает серьезной экономии бюджета, стал причиной для обсуждения более радикального изменения параметров этого механизма. В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и – чтобы исправить эту ситуацию – Минфин предлагает снизить его в два раза, с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета уменьшатся на 30 млрд рублей в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Позже стало известно, что вступление в силу скорректированного топливного демпфера, предполагающего сокращение в два раза выплат нефтяным компаниям из бюджета, скорее всего, будет перенесено с июля на сентябрь.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году они равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет выдал нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная – нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов стали некорректно, а российская нефть Urals начала торговаться с сильным дисконтом. В настоящее время Минфин ищет оптимальную формулу топливного демпфера, чтобы увеличить экономию бюджета РФ, но и резко не ухудшить экономику нефтеперерабатывающих заводов, а также всего топливного рынка.