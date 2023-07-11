Минфин предложил изменить расчет демпфера по топливу и повысить акцизы на 2024-2025 годы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает "уполовинить" выплаты демпфера по топливу с сентября 2023 года до конца 2026 года, продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в экспортной цене бензина на 2027 год, а также повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 и 2025 годах, в 2026 году - на 4% к новому предлагаемому уровню.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с предложениями министерства, которые были рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности 10 июля.

Так, согласно документу, акцизы на бензины класса ниже 5 в 2024 году предлагается установить в размере 15458 рублей за тонну, в то время как по действующему законодательству - 15325 рублей за тонну (рост на 0,9%), ставка на 2025 год вырастет с 15938 до 16076 рублей за тонну (также на 0,9%), ставку на 2026 год предлагается установить в размере 16719 за тонну (рост к новому предложению на 4%).

Такая же индексация предполагается по бензинам класса выше 5, дизельному топливу и моторным маслам. Ставки акциза по авиакеросину предлагается оставить неизменными - 2800 рублей за тонну.

Ранее также сообщалось, что Минфин предложил "уполовинить" выплаты по демпферу по бензину и дизтопливу. Согласно законопроекту, такую меру предлагается внедрить сроком с сентября 2023 года до конца 2026 года.

Законопроектом также устанавливается индикативная цена бензина на внутреннем рынке на 2026 год для расчета демпфера в размере 67300 рублей за тонну (60450 рублей в 2025 году), индикативная цена дизтоплива на внутреннем рынке на 2026 год устанавливается в размере 58950 рублей за тонну (57200 в 2025 году).

Кроме того, продлевается дисконтирование экспортной цены бензина на разницу между ценами нефти Brent и Urals на 2027 год (дисконтирование цены должно было закончиться в 2026 году).

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная - нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что некорректно стало считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов, а российская нефть Urals стала торговаться с дисконтом.