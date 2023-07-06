Заявка "Газпрома" на транзит через Украину осталась на максимальных 42,4 млн кубов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Транзитный поток российского газа через Украину продолжает держаться на максимально технически возможном уровне - с учетом всех односторонних ограничений, введенных Киевом.

Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 6 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

"Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора.