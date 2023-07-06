Сбер в развитии международного бизнеса вместо создания банков-"дочек" выберет другие форматы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжит развитие международного направления, но вместо создания дочерних банков будет выбирать более легкие форматы, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Будет ли у Сбера международный бизнес? Да, будет, и сейчас он активно развивается. Будут ли это дочерние банки? Нет, не будут, потому что это оказалось очень тяжелым и сложным и ненужным на самом деле видом работы на международном рынке. Есть форматы гораздо более простые и гораздо более легкие, но я о них не скажу", - отметил он.

Говоря о планах развития сегмента электронной коммерции, Ведяхин заявил, что банк, скорее всего, сосредоточится на секторах, где он уже присутствует.