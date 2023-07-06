Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Сбер в развитии международного бизнеса вместо создания банков-"дочек" выберет другие форматы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжит развитие международного направления, но вместо создания дочерних банков будет выбирать более легкие форматы, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Будет ли у Сбера международный бизнес? Да, будет, и сейчас он активно развивается. Будут ли это дочерние банки? Нет, не будут, потому что это оказалось очень тяжелым и сложным и ненужным на самом деле видом работы на международном рынке. Есть форматы гораздо более простые и гораздо более легкие, но я о них не скажу", - отметил он.

Говоря о планах развития сегмента электронной коммерции, Ведяхин заявил, что банк, скорее всего, сосредоточится на секторах, где он уже присутствует.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

Глава Кузбасса отвел на перепроектирование Крапивинской ГЭС не меньше 10 месяцев

В ЦБ ожидают, что прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 г.

В ЦБ ожидают, что прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 г.

Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

Глобальный рынок общедоступных облачных услуг превысил $545 млрд в 2022 году

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });