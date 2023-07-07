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Господдержка растениеводства РФ в этом году вырастет на 20% - до 24 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Господдержка растениеводства РФ в этом году увеличится на 20% - до 24 млрд рублей.

"По итогам прошлого года в рамках действующих механизмов господдержки отдельно на растениеводство было направлено более 20 млрд рублей. В текущем году это уже более 24 млрд рублей", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках агровыставки "Всероссийский день поля" в Татарстане.

По его словам, самой востребованной мерой господдержки традиционно является льготное кредитование. "В 2022 году по направлению "растениеводство" было заключено договоров более чем на 560 млрд рублей. В 2023 году уже одобрено кредитов почти на 237 млрд рублей", - сказал Патрушев, отметив, что основной объем всех кредитов приходится на Россельхозбанк.

Как заявил министр, помимо системных мер господдержки принимаются и адресные меры. "Рекордный урожай (прошлого года в 157,7 млн тонн - ИФ) отразился на рентабельности аграриев. Рентабельность у нас, к сожалению, с таким рекордным урожаем упала. И мы вынуждены были принимать решения по дополнительной поддержке", - сказал он.

В частности, в государственный интервенционный фонд было закуплено 3 млн тонн зерна. "Кто-то говорит – этого мало, кто-то говорит – достаточно. Мы просчитывали разные варианты, подсчитали, что 3 млн тонн – это оптимальный объем, который необходим, чтобы находился у нас в закромах интервенционного фонда. Это не всегда инструмент регулирования цены, зачастую это и инструмент регулирования запасов", - заявил министр, отметив, что "это и большие финансовые ресурсы".

Как сообщил Патрушев, уборочная кампания сейчас идет уже в 16 регионах РФ, собрано более 6 млн тонн зерна. Началась уборка рапса, картофеля и овощей. Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, подчеркнул он.

Ранее министр подтвердил журналистам прогноз Минсельхоза по сбору зерна в этом году на уровне 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
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