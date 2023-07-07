Льготы по налогу на прибыль предложили распространить на всех производителей водорода из газа в РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Депутаты подготовили поправки к законопроекту о налоговых льготах при производстве водорода из газа на Ямале, предлагается устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль в региональной части в отношении деятельности по производству аммиака или водорода на всех новых производственных мощностях, а не только тех, что расположены на Ямале.

"Вы помните, когда мы обсуждали, почему газ ямальский имеет возможность только получать пониженные ставки и было согласовано с министерством финансов, с правительством то, что действительно пониженные ставки могут устанавливаться субъектами тогда, когда будут компании строить заводы и производить аммиак, водород из природного газа вне зависимости от места его добычи", - сказала в ходе заседания комитета по бюджету в пятницу первый зампред Ольга Ануфриева.

По ее словам, также подготовлены поправки в части применения нулевого НДПИ при производстве СПГ.

"Было принято решение для того, чтобы увеличить возможность исполнения поручения президента по выполнению показателей по СПГ за ближайшие годы, расширить круг участников, которые могут производить СПГ, причем как на Ямале, так и в единой системе газоснабжения, из трубы (...). Для этого дается возможность тем компаниям, которые входят в группу с недропользователем, непосредственно добывающем этот природный газ, скажем там, на своих мощностях производить этот сжиженный природный газ, соответственно не будучи самим недропользователем", - сказала Ануфриева.