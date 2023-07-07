Рынок акций РФ завершил неделю на максимуме индекса МосБиржи с февраля 2022 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, укрепления рубля и выросшей нефти (Brent превысила $77,6 за баррель). Индекс МосБиржи завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "ЛУКОЙЛа". Во "втором эшелоне" раллировали акции "Соллерса" (+9,4%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2832,51 пункта (+0,5%), индекс РТС - 976,08 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 подешевел до 91,43 рубля (-0,87 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,3%, индекс РТС просел на 0,7% на фоне роста доллара на 1,88 рубля.

Подорожали в пятницу акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "НЛМК" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), Polymetal (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,8%), расписки TCS Group (-1%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), акции "Газпрома" (-0,1%).

В пятницу на Мосбирже торговались без дивидендов за 2022 год акции "ОГК-2" (-6,4%, до 0,6619 рубля; выплаты 0,0581 рубля на акцию), "Соллерса" (+9,4%, до 803,5 рубля; выплаты 45,39 рубля), "Газпром нефти" (-0,6%, до 519,05 рубля; выплаты 12,16 рубля), ПАО "Центральный телеграф" (+0,4%, до 15,18 рубля; выплаты 0,034 рубля).

Акции "Соллерса" подскочили на фоне известий, что автомобилестроительная группа планирует запустить свой дальневосточный автозавод (ООО "Автомобильные индустриальные технологии", АИТ) во Владивостоке с 17 июля, о чем сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Переименованный завод бывшего совместного предприятия "Соллерса" и японской Mazda возобновит работу с выпуска пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,234 млрд рублей (из них 6,16 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,73 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели торговался преимущественно в "плюсе" на фоне повышения нефтяных котировок и по-прежнему относительно слабого рубля. Сдерживал покупки "фактор пятницы", особенно актуальный в периоды геополитической напряженности, полагает эксперт.

Внешний фон немного улучшился по сравнению с предыдущими днями. Обнародованный июньский отчет по рынку труда США, по словам Бахтина, вызвал сдержанную позитивную реакцию американских фондовых индексов. Внешнерыночные настроения в ближайшее время могут оставаться неустойчивыми из-за ожиданий повышения ставки ФРС в конце июля. Котировки нефти, поддержанные добровольным сокращением добычи со стороны Саудовской Аравии и РФ, а также хорошим спросом в Штатах в разгар автомобильного сезона, вероятнее всего, продолжат попытки продвинуться ближе к $80 за баррель. Если рубль не сможет заметно укрепить свои позиции в ближайшие сессии, то дешевая нацвалюта останется почвой для умеренного роста отечественных акций. Прогноз на 10 июля по индексу МосБиржи - 2750-2850 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивный импульс котировкам акций придали оптимистичные прогнозы российских компаний на 2023 год, приближающиеся даты закрытия реестров для получения дивидендов, а также отскок рубля после нескольких дней снижения и повышение цен на сырье.

Среди лидеров роста в пятницу выступили расписки "Эталона" после регистрации в Банке России проспекта GDR девелопера. В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки оказались бумаги "ОГК-2". Нефть Brent превысила $77 за баррель, одним из драйверов роста могло стать стартовавшее сокращение добычи в Саудовской Аравии. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 10 июля - диапазон 2800-2900 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, на следующей неделе в фокусе внимания будет статистика по торговому балансу РФ, которая важна в свете значительного ослабления рубля. Также на неделе ожидаются данные по потребительской инфляции - по прогнозам, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет в июне до 3,3% г/г с майских 2,5%. Статистика важна в контексте предстоящего в июле заседания ЦБ РФ, на котором, вероятно, будет повышена процентная ставка (до конца года ожидается повышение ставки в диапазоне 8-8,5%), полагает Линчик.

Нефть Brent на текущей неделе пыталась подрасти, однако котировки пока остаются в рамках широкого боковика $71,5-78,5 за баррель. Поддержкой выступили заявления о предстоящем сокращении добычи/экспорта со стороны Саудовской Аравии, России и Алжира. На следующей неделе в случае сохранения благоприятного внешнего фона котировки могут вплотную подойти к верхней границе диапазона, считает эксперт.

По оценке руководителя дирекции по работе с акциями УК "Альфа-Капитал" Эдуарда Харина, от третьего квартала можно ожидать более спокойной динамики после существенного роста рынка акций РФ в первом полугодии. Скорее всего, это будет связано с окончанием активного сезона дивидендных выплат, которые в существенной части реинвестировались в российский рынок. Поддерживающим фактором может стать раскрытие отчетности эмитентами. Само по себе раскрытие для профучастников может дать более точную оценку компаниям, также многие могут ставить достаточно консервативные оценки и результаты могут оказаться лучше. С учетом снижения курса рубля наиболее предпочтительными могут быть экспортеры - нефтяники и черная металлургия. Последние не выплачивали дивидендов с 2022 года, но могут вернуться к такой практике ближе к концу 2023 года, полагает эксперт.

По мнению Харина, индекс МосБиржи до конца года может прибавить с учетом дивидендов 10-12%. Сдерживающим фактором для роста могут быть геополитические риски, однако инвесторы уже рассчитывают на дивиденды первого полугодия 2023 года, которые в большой части будут выплачиваться в конце года, полагает эксперт.

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX прибавили 0,3-0,5%) и в США (Dow к 18:50 МСК просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,1-0,2%).

Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 306 тыс., а не на 339 тыс., как было объявлено ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 230 тыс. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал 225 тыс.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц. Июньская динамика совпала со средней оценкой аналитиков.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером выросли, неделя завершается в "плюсе". Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,67 за баррель (+1,5% и -0,2% накануне), августовская цена WTI - $72,94 за баррель (+1,6% и без изменений в четверг).

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.