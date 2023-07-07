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Элиту финрынка заставят мыслить стратегически. Репортаж

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Участники Финансового конгресса Банка России в пятницу поспорили о пользе и вреде идеи обязать некредитные финансовые организации выплачивать стимулирующие вознаграждения топ-менеджменту с отсрочкой не менее чем в три года, чтобы учитывать реальные последствия их решений. На все доводы "против" у представителей ЦБ РФ и Мосбиржи нашлись контраргументы.

Дискуссию породил находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов в декабре 2022 года. Этот документ обязывает страховые, управляющие, микрофинансовые компании, НПФ, специализированные депозитарии, кредитные рейтинговые агентства, организаторов торговли и другие некредитные финорганизации изменить правила по части стимулирующих вознаграждений руководителям, а именно выплачивать их с обязательной отсрочкой на срок от трех лет с возможностью сокращения или отмены в случае, если действия руководителей привели к негативным финансовым последствиям для компании.

Опасный удар по кадрам или полезный дерискинг

"Это вредная идея, потому что она снизит прозрачность системы вознаграждения и снизит конкурентоспособность финансовой индустрии в привлечении кадров по сравнению с другими", - опасается президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Однако сторонники инициативы - представители Банка России и Мосбиржи - таких рисков не видят. Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына привела в пример его дочернюю организацию (не назвав ее): там внедрена система отложенных на три года выплат, но проблем с кадрами нет.

Зато, подчеркивала и она, и председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, у такой системы вознаграждения есть ряд преимуществ. Это, например, способ снизить аппетит менеджмента компаний к чрезмерному бизнес-риску. "Отложенная выплата вознаграждения - это не история про стимулирование непринятия риска, это история про дестимулирование в принятии излишнего риска в моменте", - сказала Курицина.

Кроме того, система с отсрочкой выплаты бонусов позволяет достичь баланса между ответственностью совета директоров за средне- и долгосрочное развитие компании и ответственностью менеджмента за исполнение текущей стратегии. Обратный подход - привязка системы премирования к текущим результатам - совершенно лишает менеджмент какого-либо стимула работать на перспективу, рассуждал Швецов. "Зачем заниматься инвестированием в будущее, если это ухудшает текущее финансовое положение, которое, в свою очередь, ухудшает текущие бонусы?" - привел он логику рассуждений менеджмента, чьи премии зависят от состояния организации лишь в моменте.

Имитация vs корпоративная гигиена

Тимофеев уверен, что требованию отсрочивать выплату бонусов финорганизации будут следовать формально. "Его исполнение будет имитироваться", - сказал он.

На этот довод Курицына ответила в том ключе, что регулятор готов вести просветительскую работу и убеждать участников рынка в необходимости внедрения нового инструмента. В качестве иллюстрации она привела пример, когда родители учат детей чистить зубы. Если просто заставлять, они "исполняют номер", а если объяснять детям, зачем это нужно, рассказывать про "злых микробов", из-за которых придется лечить зубы, то это действие наполняется смыслом и будет выполняться качественно. "Мы будем пытаться объяснять финансовым организациям, зачем чистить зубы", - сказала она.

Однако ждать от внедрения этой системы премирования быстрого снижения рисков для компаний не стоит, признавали участники сессии. "Может, я по природе скептик, но у меня нет иллюзии, что это приведет к одномоментному снижению рисков", - отметила Екатерина Трофимова, партнер аудиторско-консалтинговой компании "Деловые решения и технологии", которую создали выходцы из международной сети Deloitte. Риски возникают по множеству причин, которые не всегда можно регулировать через компенсационные пакеты, напомнила Трофимова.

Мгновенного эффекта ждать не стоит, согласилась Курицына.

ЦБ РФ
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