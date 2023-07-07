Элиту финрынка заставят мыслить стратегически. Репортаж

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Участники Финансового конгресса Банка России в пятницу поспорили о пользе и вреде идеи обязать некредитные финансовые организации выплачивать стимулирующие вознаграждения топ-менеджменту с отсрочкой не менее чем в три года, чтобы учитывать реальные последствия их решений. На все доводы "против" у представителей ЦБ РФ и Мосбиржи нашлись контраргументы.

Дискуссию породил находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов в декабре 2022 года. Этот документ обязывает страховые, управляющие, микрофинансовые компании, НПФ, специализированные депозитарии, кредитные рейтинговые агентства, организаторов торговли и другие некредитные финорганизации изменить правила по части стимулирующих вознаграждений руководителям, а именно выплачивать их с обязательной отсрочкой на срок от трех лет с возможностью сокращения или отмены в случае, если действия руководителей привели к негативным финансовым последствиям для компании.

Опасный удар по кадрам или полезный дерискинг

"Это вредная идея, потому что она снизит прозрачность системы вознаграждения и снизит конкурентоспособность финансовой индустрии в привлечении кадров по сравнению с другими", - опасается президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Однако сторонники инициативы - представители Банка России и Мосбиржи - таких рисков не видят. Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына привела в пример его дочернюю организацию (не назвав ее): там внедрена система отложенных на три года выплат, но проблем с кадрами нет.

Зато, подчеркивала и она, и председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, у такой системы вознаграждения есть ряд преимуществ. Это, например, способ снизить аппетит менеджмента компаний к чрезмерному бизнес-риску. "Отложенная выплата вознаграждения - это не история про стимулирование непринятия риска, это история про дестимулирование в принятии излишнего риска в моменте", - сказала Курицина.

Кроме того, система с отсрочкой выплаты бонусов позволяет достичь баланса между ответственностью совета директоров за средне- и долгосрочное развитие компании и ответственностью менеджмента за исполнение текущей стратегии. Обратный подход - привязка системы премирования к текущим результатам - совершенно лишает менеджмент какого-либо стимула работать на перспективу, рассуждал Швецов. "Зачем заниматься инвестированием в будущее, если это ухудшает текущее финансовое положение, которое, в свою очередь, ухудшает текущие бонусы?" - привел он логику рассуждений менеджмента, чьи премии зависят от состояния организации лишь в моменте.

Имитация vs корпоративная гигиена

Тимофеев уверен, что требованию отсрочивать выплату бонусов финорганизации будут следовать формально. "Его исполнение будет имитироваться", - сказал он.

На этот довод Курицына ответила в том ключе, что регулятор готов вести просветительскую работу и убеждать участников рынка в необходимости внедрения нового инструмента. В качестве иллюстрации она привела пример, когда родители учат детей чистить зубы. Если просто заставлять, они "исполняют номер", а если объяснять детям, зачем это нужно, рассказывать про "злых микробов", из-за которых придется лечить зубы, то это действие наполняется смыслом и будет выполняться качественно. "Мы будем пытаться объяснять финансовым организациям, зачем чистить зубы", - сказала она.

Однако ждать от внедрения этой системы премирования быстрого снижения рисков для компаний не стоит, признавали участники сессии. "Может, я по природе скептик, но у меня нет иллюзии, что это приведет к одномоментному снижению рисков", - отметила Екатерина Трофимова, партнер аудиторско-консалтинговой компании "Деловые решения и технологии", которую создали выходцы из международной сети Deloitte. Риски возникают по множеству причин, которые не всегда можно регулировать через компенсационные пакеты, напомнила Трофимова.

Мгновенного эффекта ждать не стоит, согласилась Курицына.