Фондовые индексы США завершили понедельник ростом

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен за прошлый месяц в среду, в 15:30 мск.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%.

Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки.

"Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.

На эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов сразу трех крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., а также таких компаний, как PepsiCo Inc., UnitedHealth Group Inc. и Delta Air Lines.

Совокупная прибыль компаний, входящих в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 7,2% в годовом выражении, прогнозируют эксперты, опрошенные FactSet.

Если этот прогноз оправдается, динамика прибыли компаний индекса станет наихудшей со второго квартала 2020 года, когда ее падение составило 32%, пишет газета The Wall Street Journal.

Рост котировок акций Intel Corp. (+2,8%), Home Depot Inc. (+2,5%), Walgreens Boots Alliance (+2,4%) и Honeywell International (+2,2%) обеспечил уверенный рост индекса Dow Jones в понедельник.

В то же время снижение цен акций Tesla Inc. (-1,8%) и Amazon.com Inc. (-2%) ограничило повышение Nasdaq Composite.

Бумаги Cava Group, оператора сети ресторанов средиземноморской кухни, подорожали на 11,1% вслед за улучшением оценки акций компании аналитиками Stifel и Jefferies.

Стоимость бумаг разработчика решений в сфере кибербезопасности для дронов и робототехники Mobilcom Ltd. подскочила в 1,9 раза на информации о том, что компания получила крупный заказ от Teledyne Technologies Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 209,52 пункта (0,62%) и составил 33944,4 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,58 пункта (0,24%) - до 4409,53 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,77 пункта (0,18%) и составил 13685,48 пункта.