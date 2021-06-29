IT-компании РФ создадут совет по привлечению инвестиций, чтобы упростить путь на биржу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) создает Совет по привлечению инвестиций и выходу на биржевой публичный рынок IT-компаний. Новый орган должен помочь компаниям сектора, который сейчас слабо представлен на рынке, воспользоваться фондовым бумом и привлечь средства на развития через публичные инструменты.

Как говорится в сообщении ассоциации, цель совета - создать отраслевую площадку для взаимодействия владельцев и менеджеров IT-компаний и представителей государственных и финансовых институтов. Совет будет заниматься вопросами, связанными с привлечением pre-IPO финансирования, с изменением системы корпоративного управления, выстраиванием отношений с инвесторами, стимулирования аналитического покрытия, а также подготовкой предложений для регулирования и развития мер и инструментов поддержки, и оптимизацией режима выхода на биржевой рынок для IT-компаний.

Председателями совета стали президент ГК "Борлас" Алексей Ананьин и управляющий партнер RBM Group Геннадий Марголит, который более 10 лет возглавлял рынок инноваций и инвестиций (РИИ) "Московской биржи". Совет формируется при поддержке ассоциации РУССОФТ.

IT-экосистема

По словам Марголита, члены совета будут преследовать три основных цели.

Первая - это информационная поддержка компаний при подготовке к выходу на публичный рынок. "Вопросы привлечения инвестиций и тем более выхода на публичный рынок - непростые, это целая революция для частных компаний. Поэтому важно, чтобы их владельцы и первые лица могли постепенно подготовиться к такому важному шагу. Мы планируем приглашать на наши встречи с представителями компаний и их владельцами экспертов из инвестиционного сообщества - инвестбанкиров, консультантов, представителей российских и зарубежных бирж - рассказывать и помогать компаниям принять решение о выходе на биржу и подготовиться к публичной жизни", - пояснил он "Интерфаксу".

Вторая задача - это выстраивание диалога индустрии с государством. "Государство, как и участники рынка, заинтересовано в том, чтобы российский IT-сектор развивался, компании росли, привлекали инвестиции и становись прозрачными. Для этого необходимо вырабатывать общие подходы для создания комфортного режима работы таких компаний и их выхода на биржу, в том числе предоставления льгот для них и их инвесторов. Совет сможет формировать предложения, которые помогут компаниям выходить на публичный рынок, предоставлять экспертизу заинтересованным ведомствам", - отметил Марголит.

Наконец, третье - это построение экосистемы, которая поможет технологическим компаниям выйти на биржу и комфортно там существовать. "Почему, например, на NASDAQ довольно активно и легко размещаются компании из IT-сектора, вплоть до вчерашних стартапов? Потому что для этого созданы все условия: там есть нишевые инвесторы, которые понимают специфику работы таких компаний, не боятся рисков, умеют их оценивать. Там существует аналитика непосредственно для этого сектора. Там есть и посредники, которые охотно и умело работают с такими компаниями. Там развиты pre-IPO фонды, с помощью которые компании могут получить средства, закончить цикл M&A и в комфортных для себя условиях подготовиться к публичной жизни", - сказал Марголит.

По его словам, в России барьер для выхода на биржу довольно высок, а сфера pre-IPO фондов не так развита. "Совет как раз-таки и будет помогать развивать все эти сферы: предоставлять аналитику, развивать линейки pre-IPO фондов, помогать в режиме диалога с бизнесом и государством", - заключил он.

Двузначный прогноз

Планируется, что в совет войдут владельцы и руководители ведущих отечественных IT-компаний. Свое желание присоединиться к деятельности совета уже выразили группы компаний "Аплана", "Борлас", "Ланит", "Инфосистемы Джет", "ИнфоТеКС", "Корус Консалтинг" и другие. Совет также будет привлекать к работе институты развития и представителей регулятора - Банка России, Минфина, Минэкономразвития, Минцифры, Госдумы.

"Сейчас движение в сторону публичного рынка становится ощутимым и необратимым трендом в свете притока частных инвесторов на фондовый рынок. При этом интерес инвесторов сместился в сторону технологических компаний. К тому же наши IT-компании уже сами "созрели" к подобному шагу - почувствовали вкус инвестиций. Нельзя спорить и с тем, что в России уже существует технологический сектор, и ему нужно помогать развиваться, поэтому мы с удовольствием взялись за эту тему и считаем ее очень важной. Это нужно и для нашей страны, особенно на фоне развития цифровизации и перехода к новой экономике. Можно сказать, что IT - это и есть фундамент для этого", - пояснил необходимость создания такого совета Марголит.

Как заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении, министерство поддерживает инициативу создания совета: "Мы наблюдаем как интерес со стороны российских разработчиков к привлечению дополнительных, государственных и частных инвестицией, так и желание бизнеса вкладывать средства в перспективные проекты в сфере ИТ. Поэтому инициатива ассоциаций по созданию совета очень своевременна, и мы готовы ее поддерживать".

По оценкам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, в ближайшие три года на IPO могут выйти более десяти IT-компаний.

"Мы считаем инициативу по созданию совета крайне своевременной, поскольку видим интерес массового инвестора к бумагам IT-сектора, активную торговлю ими на "Санкт-Петербургской бирже", а также запрос на дальнейшую диверсификацию инвестиций, что будет способствовать росту спроса на размещения компаний, выходящих на российский фондовый рынок", - согласен Роман Горюнов, президент Ассоциации "НП РТС" - основного акционера "Санкт-Петербургской биржи.

АПКИТ образована в ноябре 2001 года. Ее членами являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а также нишевые ассоциации (Ассоциация защиты информации, Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов, АРПП "Отечественный софт", Ассоциация РУССОФТ, Ассоциация "Доверенная платформа", ИТ-кластер Сибири).