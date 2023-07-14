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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Рубль остался стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,0975 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,82 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 12,614 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на нацвалюту позитивно влияет снижение доллара к большинству мировых денежных единиц на данных о замедлении роста цен в Соединенных Штатах. Участники рынков рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг благодаря новым сигналам ослабления инфляционного давления в США. Индекс S&P 500 завершил сессию выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

При этом на рубль продолжает давить сокращение профицита торгового баланса и счета текущих операций. Нефтяные котировки едва колеблются, не оказывая влияния на рубль.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,42 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,98 за баррель, что на 0,13% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,3%, китайский CSI300 растет на 0,17%, гонконгский Hang Seng - на 0,39%, южнокорейский Kospi - на 1,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,84%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть снижается - на 0,04%.

Московская биржа
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