Global Ports после ухода с LSE пока не планирует листинг на "Мосбирже"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Global Ports после делистинга GDR с Лондонской фондовой биржи пока не планирует размещение бумаг на Московской бирже, сообщил на брифинге гендиректор Global Ports Альберт Лихолет.

Global Ports Investments PLС 11 апреля произвел делистинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). У Global Ports нет вторичного листинга на "Мосбирже".

Компания объявила о намерении прекратить листинг на LSE в начале февраля. Тогда же сообщалось о намерении редомицилировать корпоративную структуру группы в России. Сообщалось, что процесс редомициляции может завершиться в течение 2023 года.

На внеочередном собрании 2 марта акционеры одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на территории острова Русский в Приморском крае. Акционеры также утвердили смену наименования компании с Global Ports Investments PLC на "Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (МКАО "ГПИ").

Кроме того, акционеры одобрили устав МКАО "ГПИ" и конвертацию уставного капитала Global Ports в рубли. Уставный капитал российской компании будет разделен на 573 млн 170,731 тыс. акций (как и сейчас) номиналом 7,16 рубля каждая. Размер уставного капитала составит 4,1 млрд рублей, текущий уставный капитал Global Ports, согласно годовой отчетности, составляет $57 млн 317 тыс. В уставе "ГПИ" закреплено, что компания вправе разместить дополнительно 1 млрд 176 млн 829,269 тыс. акций того же номинала.

Расписки Global Ports торговались на LSE с 2011 года. Как сообщалось, биржа прекратила торги GDR компании в начале марта 2022 года. По данным на 3 марта 2022 года (последний день торгов), GDR компании торговалась по $0,64 (одна расписка соответствует 3 обыкновенным акциям).

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании", НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также ей принадлежит внутренний терминал "Логистический парк "Янино" под Петербургом.