НМТП в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ на 12,6%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "НМТП" по РСБУ в первом полугодии 2023 года составила 17,578 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, говорится в отчете компании.

Выручка в январе-июне увеличилась на 11,3%, до 14,994 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях составили 12,045 млрд рублей по сравнению с 2,446 млрд рублей годом ранее. Прочие доходы упали с 7,896 млрд рублей до 245,6 млн рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на 30 июня 2023 года по сравнению с концом 2022 годом сократился с 11,96 млрд рублей до 11,21 млрд рублей, краткосрочных - вырос с 9,6 млрд рублей до 18,66 млрд рублей.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.