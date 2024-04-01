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НМТП в 2023 году снизил чистую прибыль по МСФО на 13,1% до 30,2 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2023 году снизилась на 13,1% до 30,2 млрд руб., с 34,78 млрд рублей 2022 году, говорится в отчете компании.

Выручка составила 67,5 млрд рублей (+22,6%), операционная прибыль – 36,9 млрд рублей (+25,7%).

Последние раскрытые отчетности НМТП по МСФО были за 6 месяцев 2023 года и за 9 месяцев 2021 года.

"Новороссийский морской торговый порт" – одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП Новороссийский морской торговый порт
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