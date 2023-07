Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе уже 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года, отмечает MarketWatch.

Трейдеры оценивали корпоративную отчетность за прошедший квартал. В общей сложности на этой неделе финансовые результаты опубликуют порядка 170 компаний S&P 500. Прибыли 79% из 130 компаний индекса, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли прогнозы рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Внимание трейдеров направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может закончиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch.

Эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

"Хотя мы и полагаем, что июльское повышение ставки станет последним в этом цикле, мы не думаем, что Федрезерву будет комфортно признаться в этом", - отмечает глава отдела макростратегии на рынке США в TD Securities Оскар Муньос.

Статданные, опубликованные во вторник, показали скачок индекса потребительского доверия в США до максимального уровня за два года. Значение индекса, рассчитываемого исследовательской организацией Conference Board, повысилось в июле до 117 пунктов по сравнению со 110,1 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 111,8 пункта.

Среди компаний, обнародовавших квартальные результаты за прошедший квартал до закрытия рынка во вторник - General Electric Co. (GE), 3M Co., Raytheon Technologies, Dow Inc., Biogen Inc., а также Whirlpool Corp., Verizon Communications и другие.

Акции GE выросли в цене на 6,3% по итогам торгов. Компания вернулась на прибыльный уровень во втором квартале, при этом ее выручка превзошла средний прогноз аналитиков.

Цена бумаг 3M поднялась на 5,3%. Компания зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2023 года из-за крупных разовых расходов, связанных с урегулированием претензий операторов систем водоснабжения в США. Прибыль 3M без учета разовых факторов и выручка превысили прогнозы экспертов. Кроме того, компания повысила прогноз скорректированной прибыли на весь 2023 год.

Бумаги Raytheon Technologies упали в цене на 10,2%. Компания понизила прогноз свободного денежного потока (FCF) на 2023 год до $4,3 млрд с $4,8 млрд, отметив, что ей придется вывести из эксплуатации для проверки раньше, чем ожидалось, некоторые двигатели Pratt & Whitney, которые используются в самолетах A320neo производства Airbus.

Акции iRobot Corp. подешевели на 13,7% после пересмотра Amazon.com Inc. условий сделки по покупке производителя потребительских роботов. В соответствии с новыми условиями, Amazon заплатит $51,75 за акцию iRobot, а не $61, как предполагалось ранее. Изменение условий сделки компенсирует Amazon соответствующее увеличение долговой нагрузки приобретаемой компании: iRobot намерена привлечь $200 млн для финансирования собственных операций.

Бумаги Amazon подорожали на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 26,83 пункта (0,08%) и составил 35438,07 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 12,82 пункта (0,28%) - до 4567,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 85,69 пункта (0,61%) и составил 14144,56 пункта.