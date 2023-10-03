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Власти Японии предоставят Micron $1,3 млрд субсидий на выпуск микросхем

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство Японии выделит 192 млрд иен ($1,28 млрд) для поддержки проекта американской Micron Technology по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме, сообщает MarketWatch.

На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в центрах обработки данных и системах автономного вождения, а также в работе генеративного искусственного интеллекта, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

В мае Micron объявил о намерении инвестировать около $3,6 млрд в развертывание передового производства микросхем в Японии при содействии местного правительства.

Американская компания планирует приобрести и установить на предприятии в Хиросиме самое современное оборудование для изготовления чипов по технологии EUV-литографии.

C начала 2023 года капитализация Micron Technology выросла на 36%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 27%.

Micron Technology Япония Хиросима США
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