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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

"АвтоВАЗ" переименовал новоприобретенный банк альянса Renault-Nissan в Авто финанс банк

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" принял решение переименовать РН банк, приобретенный у холдинговой компании BARN B.V., в Авто финанс банк.

Согласно сообщению банка, "АвтоВАЗ" также досрочно прекратил полномочия всех действующих членов совета директоров и избрал новый состав совета (кто в него вошел, не раскрывается).

Сделку по приобретению 100% акций РН банка у BARN B.V. "АвтоВАЗ" закрыл в конце июня. 40% в BARN B.V. через дочерний Юникредит принадлежат итальянской группе UniCredit, еще по 30% - у французской Renault и японской Nissan Motor. В конце прошлого года партнеры приняли решение продать 100% акций РН банка группе "АвтоВАЗ", сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. На 1 июня 2023 года РН банк занимал 70-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

После начала военной операции на Украине Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ". Сообщалось, что UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.

Nissan Renault АвтоВАЗ РН банк
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