Советы директоров Renault и Nissan одобрили пересмотр условий альянса

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Советы директоров японского автопроизводителя Nissan Motor Co. и французского концерна Renault SA одобрили соглашение о пересмотре условий двустороннего альянса, сообщила пресс-служба Renault.

Стороны договорились, что Renault постепенно сократит долю в Nissan до 15%, чтобы сравняться с долей японской компании в Renault. Сейчас Renault владеет около 43% акций Nissan, и такая диспропорция ранее неоднократно становилась проблемным вопросом для руководства Nissan.

В рамках договоренностей Renault передаст "лишние" акции в специальный траст, который будет распоряжаться ими и постепенно продавать, если рыночные условия будут этому благоприятствовать. Траст не станет пользоваться правами голоса, которые дают эти акции, однако будет получать дивиденды и доходы от продажи бумаг.

Соглашение также предусматривает совместную разработку ряда новых моделей автомобилей.

Nissan инвестирует в бизнес Renault по производству электромобилей под названием Ampere.

Соглашение об изменениях условий альянса должно быть одобрено регуляторами.

Альянс Renault-Nissan был образован в 1999 году, в 2016 году к нему присоединилась Mitsubishi. В совокупности три компании производят свыше 10% всех автомобилей в мире. Между партнерами время от времени возникала напряженность, которая усилилась после ареста бывшего главы альянса Карлоса Гона. Кроме того, Nissan выражал опасения в связи с увеличением доли французского правительства в Renault, через которую власти могли влиять на решения в японской компании.