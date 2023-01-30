Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. и французский концерн Renault SA достигли принципиального соглашения о пересмотре условий двустороннего альянса, сообщила французская компания.

На минувшей неделе о скорой сделке писали различные СМИ, включая The Wall Street Journal.

Согласно условиям сделки, Renault постепенно сократит долю в Nissan до 15%, чтобы сравняться с долей японской компании в Renault. Сейчас Renault владеет около 43% акций Nissan, и такая диспропорция ранее неоднократно становилась проблемным вопросом для руководства Nissan.

В рамках договоренностей Renault передаст "лишние" акции в специальный траст, который будет распоряжаться ими и постепенно продавать, если рыночные условия будут этому благоприятствовать. Траст не станет пользоваться правами голоса, которые дают указанные акции, однако будет получать дивиденды и доходы от продажи бумаг.

Кроме того, Nissan инвестирует в бизнес Renault по производству электромобилей под названием Ampere.

Сейчас компании согласовывают последние детали сделки, после чего ее должны будут одобрить советы директоров обеих фирм.

Альянс Renault-Nissan был образован в 1999 году, в 2016 году к нему присоединилась Mitsubishi. В совокупности три компании производят свыше 10% всех автомобилей в мире. Между партнерами время от времени возникала напряженность, которая усилилась после ареста бывшего главы альянса Карлоса Гона. Кроме того, Nissan выражала опасения в связи с увеличением доли французского правительства в Renault, через которую власти могли влиять на решения в японской компании.

Акции Nissan по итогам торгов в Токио в понедельник подешевели на 0,7%, бумаги Renault в начале сессии в Париже опустились в цене на 1,4%.