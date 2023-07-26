ТГК-1 в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ на 48%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,339 млрд рублей, что на 47,6% ниже, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 4,2% - до 52,4 млрд рублей.

Как отмечается в пресс-релизе компании, основным фактором уменьшения выручки является сокращение потребления в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Себестоимость продаж в январе-июне равнялась 46,309 млрд рублей (рост на 3,5%). Показатель EBITDA уменьшился на 25,6% и составил 10,493 млрд рублей.

ТГК-1 объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).