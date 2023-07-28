Пивоваренная компания AB InBev сократит 2% сотрудников в США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире пивоваренный концерн, бельгийская Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev), планирует сократить 2% сотрудников в США на фоне резкого снижения продаж пива Bud Light, сообщает MarketWatch.

Сокращения не затронут рядовой персонал, включая работников складов и точек продаж. Сейчас в США в AB InBeV работают 19 тысяч человек.

Продажи Bud Light, более 20 лет остававшегося самой популярной маркой пива в Соединенных Штатах, начали падать в апреле 2023 года на фоне неудачной рекламной кампании в социальных сетях, после которой многие потребители стали бойкотировать бренд. За четыре недели по 15 июля продажи Bud Light в США обрушились на 29,8% в годовом выражении, сообщают аналитики Bank of America со ссылкой на данные Nielsen.

Отрицательную динамику за указанный период также продемонстрировал Budweiser - объемы реализации пива этой марки снизились на 15%. При этом продажи Coors Light выросли на 17%, Miller Lite - на 12,5%, Yuengling - на 38%. Совокупный объем продаж продукции AB InBev за это время уменьшился на 15,3% при сокращении потребления пива в целом по стране на 2,7%.

В заявлении о грядущих увольнениях компания не стала акцентировать внимание на бойкоте Bud Light, несмотря на его существенное влияние на финансовые показатели пивоваренного концерна.