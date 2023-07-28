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Пивоваренная компания AB InBev сократит 2% сотрудников в США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире пивоваренный концерн, бельгийская Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev), планирует сократить 2% сотрудников в США на фоне резкого снижения продаж пива Bud Light, сообщает MarketWatch.

Сокращения не затронут рядовой персонал, включая работников складов и точек продаж. Сейчас в США в AB InBeV работают 19 тысяч человек.

Продажи Bud Light, более 20 лет остававшегося самой популярной маркой пива в Соединенных Штатах, начали падать в апреле 2023 года на фоне неудачной рекламной кампании в социальных сетях, после которой многие потребители стали бойкотировать бренд. За четыре недели по 15 июля продажи Bud Light в США обрушились на 29,8% в годовом выражении, сообщают аналитики Bank of America со ссылкой на данные Nielsen.

Отрицательную динамику за указанный период также продемонстрировал Budweiser - объемы реализации пива этой марки снизились на 15%. При этом продажи Coors Light выросли на 17%, Miller Lite - на 12,5%, Yuengling - на 38%. Совокупный объем продаж продукции AB InBev за это время уменьшился на 15,3% при сокращении потребления пива в целом по стране на 2,7%.

В заявлении о грядущих увольнениях компания не стала акцентировать внимание на бойкоте Bud Light, несмотря на его существенное влияние на финансовые показатели пивоваренного концерна.

AB InBev Bank of America США Nielsen Bud Light Budweiser
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