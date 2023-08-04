Борис Титов предложил включать благотворительность в состав расходов при применении УСН

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Минфин с предложением рассмотреть возможность включения благотворительной помощи в состав расходов при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) по базе "доходы минус расходы".

"Титов направил письмо замминистра финансов Алексею Сазанову, в котором предложил Минфину дополнить перечень затрат, признаваемых расходами в целях налогообложения (установлены в п. 1 ст. 346.16 НК РФ), расходами в виде стоимости безвозмездно переданного имущества или денежных средств в рамках благотворительной помощи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В письме Титов ссылается на инициативу бизнес-омбудсмена из Пензенской области. Тот полагает, что отсутствие для плательщиков УСН базы "доходы минус расходы" (а это более 1 млн субъектов) возможности учитывать добровольные пожертвования в расходах искажает общую логику стимулирования благотворительности. При том, что на общей системе налогообложения и при налогообложении доходов физических лиц, отмечается в письме, такая возможность существует.