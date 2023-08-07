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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Clayton, Dubilier & Rice купит поставщика упаковки для бизнеса Veritiv Corp. за $2,3 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Clayton, Dubilier & Rice LLC покупает американского поставщика упаковки и средств гигиены для бизнеса Veritiv Corp. за $2,3 млрд.

Как сообщает Veritiv, Clayton, Dubilier & Rice заплатит $170 за акцию компании, что на 31% выше средневзвешенной стоимости бумаг за последние 30 дней. На закрытие рынка в пятницу цена акций Veritiv составила $141,21.

Совет директоров Veritiv решил, что сделка отвечает интересам компании и единогласно рекомендовал акционерам поддержать ее.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвертом квартале 2023 года. После этого Veritiv станет частной компанией.

Veritiv также сообщила в понедельник, что ее совет директоров одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,63 на акцию.

Акции компании подорожали на 18,4% в ходе предварительных торгов. С начала 2023 года их стоимость выросла на 16%.

Veritiv является поставщиком полного спектра упаковочных, а также санитарно-гигиенических продуктов и услуг. Кроме того, компания поставляет печатные материалы для бизнеса. Она владеет дистрибьюторскими центрами в США и Мексике.

США Мексика Veritiv Corp Clayton Dubilier & Rice
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