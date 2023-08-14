Tesla снизила цены на электромобили Model Y в Китае

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla сократил стоимость некоторых версий электромобиля Model Y в Китае на фоне возобновления ценовых войн на местном рынке, сообщает MarketWatch.

13 августа компания уменьшила цену на две конфигурации внедорожника Model Y на 14 тыс. юаней ($1,93 тысячи). Таким образом, версия Long Range подешевела на 4,5% - до 299,9 тысячи юаней, а комплектация Performance стала стоить 349,9 тысячи юаней (скидка в 3,8%).

По временной акции Tesla будет предлагать покупателям субсидию в размере 8 тысяч юаней на страхование младшей модели производителя - Model 3.

В течение последнего года Tesla корректировала цены на свои электромобили по всему миру, но прежде всего - в Китае, где компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей.

Цены на некоторые модели Tesla, продаваемые в стране, были снижены более чем на 15%, в результате чего отдельные конфигурации автомобилей в Китае стоят в два раза меньше, чем в США и Европе. Конкуренты американского автоконцерна вынуждены снижать цены в ответ.

Текущее снижение цен состоялось через некоторое время после того, как в начале июля Tesla и 15 китайских автопроизводителей подписали соглашение об отказе от ценовых войн и о применении принципов честной конкуренции.

По итогам прошлого квартала показатель рентабельности компании оказался хуже, чем ожидалось, но лучше, чем предусматривал негативный вариант прогноза, несмотря на значительное снижение цен.

При этом объемы поставок электромобилей Tesla в Китай в июле сократились почти на треть, достигнув самого низкого значения за год, отмечалось в сообщении Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Нынешнее сокращение цен может быть не последним, считает аналитик Bernstein Research Тони Сакконаги: "в этом и/или следующем году компании придется еще больше снизить цены и/или нарастить рекламную активность, что окажет дополнительное давление на динамику рентабельности".