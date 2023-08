Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник благодаря отскоку акций крупных ИТ-компаний.

Цена бумаг Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла на 1,5%, Apple Inc. и Microsoft Corp. - на 0,9%, Alphabet Inc. - на 1,28%, Amazon.com Inc. - на 1,6%, тогда как акции Nvidia Corp. подскочили на 7,1%.

Сезон корпоративной отчетности постепенно заканчивается, и свыше 90% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, уже отчитались за минувший квартал. Тем не менее, на этой неделе ожидаются отчетности ряда крупных ритейлеров, включая Home Depot, Target и Walmart.

Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.

"Сильные данные о продажах и хорошие отчетности могут остановить снижение фондовых индексов", - полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Цена бумаг американской сталелитейной компании United States Steel Corp. подскочила на 37% на данных, что компания отклонила предложение конкурирующей Cleveland-Cliffs о покупке с оценкой выше $7 млрд.

Cleveland-Cliffs оценила главного конкурента в $35 из расчета на акцию. Компания предлагала за одну бумагу денежные средства в размере $17,5 и 1,023 собственной акции. Однако совет директоров US Steel назвал предложение Cleveland-Cliffs неразумным.

Акции Cleveland-Cliffs подорожали на 8,8%.

Капитализация AMC Entertainment рухнула на 36% после того, как суд штата Делавэр одобрил измененный план компании по конвертации акций.

Стоимость бумаг Tesla опустилась на 1,2%. Американский автопроизводитель снизил цены на ряд версий электромобиля Model Y в Китае на фоне возобновления ценовых войн на местном рынке.

Цена акций Nikola Corp. упала на 6,7% на новости, что производитель электрогрузовиков добровольно отзывает большую часть проданных на сегодняшний день машин, 209 штук, в связи с риском возгорания аккумулятора.

Американская Chesapeake Energy подписала соглашение о продаже оставшейся части техасского сланцевого месторождения Eagle Ford вместе с сопутствующими основными средствами за $700 млн компании SilverBow Resources. Акции Chesapeake подешевели на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,07% и составил 35307,63 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Intel Corp., подорожавшие на 2,3%, а лидером снижения - бумаги 3M Co., подешевевшие на 1,1%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,58% - до 4489,72 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,05%, рекордными темпами с конца июля, и составил 13788,33 пункта.