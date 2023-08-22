Россияне стали вдвое чаще закладывать недвижимость под нецелевые кредиты

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спрос на нецелевые кредиты под залог недвижимости вырос более чем в два раза, подсчитали в Сбербанке.

"Сбер выдал почти 8 тысяч кредитов по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" с января по июль 2023 года - это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных кредитов выросла в 2,2 раза и превысила 20 млрд рублей", - говорится в сообщении дивизиона "Домклик".

Чаще всего в 2023 году такой кредит брали в Московской области (объем выдач 2,8 млрд рублей), Москве (2,9 млрд рублей), Краснодарском крае (1,4 млрд рублей) и Петербурге (1,4 млрд рублей).

Спрос рос в течение всего года. Так, во втором квартале 3,7 тысячи человек взяли нецелевой кредит, получив от Сбера почти 10 млрд рублей заемных средств. Это на 27% больше, чем в первом квартале.

В банке считают, что положительная динамика связана с улучшением условий под залог недвижимости. Осенью прошлого года банк расширил перечень залоговой недвижимости, снизил размер минимальной суммы кредита до 300 тыс. рублей и добавил возможность взять такой кредит без подтверждения дохода.

По данным аналитиков "Домклик", в среднем по стране размер займа по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" составляет 2,7 млн рублей, средний ежемесячный платеж - 35,1 тысячи рублей, а средний срок кредитования - 16 лет.

Получить кредит под залог недвижимости на "Домклик" можно без подтверждения дохода и занятости. Также сделать это могут индивидуальные предприниматели и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства. В качестве залоговой недвижимости может выступать квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок, гараж.