ХКФ банк закроет проект карт рассрочки "Свобода" и передаст портфель Совкомбанку

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ХКФ банк закроет направление карт рассрочки "Свобода", передаст портфель Совкомбанку, развивающему проект "Халва", говорится в совместном заявлении кредитных организаций.

"Банк Хоум Кредит принял решение закрыть направление карт рассрочки. Этот продукт для нас не основной, он смог занять долю всего 5% в портфеле. Его поддержание требует больших операционных и прочих ресурсов банка, и сам продукт сложно масштабируется", - сказал через пресс-службу предправления ХКФ банка Александр Скабара.

Размер передаваемого портфеля стороны не раскрывают. Кредитный портфель ХКФ банка до резервов на 30 сентября 2021 года по МСФО (последняя доступная сейчас отчетность) составлял 265,5 млрд рублей, после резервов - 255,5 млрд рублей. Исходя из этих данных и слов главы ХКФ банка, совокупный портфель карт рассрочек мог составлять 13,3 млрд рублей, чистый (после вычета резервов) - 12,8 млрд рублей.

Совокупный портфель карт рассрочки в Совкомбанке на 30 сентября 2021 года достигал 127,1 млрд рублей, следует из отчета банка по МСФО.

Проекты карт рассрочки Совкомбанк и ХКФ банк запустили в 2017 году.

"Халва" (за шесть лет существования - прим. ИФ) стала крупнейшей картой рассрочки в России и по объему портфеля, и по количеству держателей, и по количеству магазинов-партнеров, и сегодня она успешно конкурирует уже не с другими аналогичными продуктами, а со всем рынком кредитных карт в целом. Поэтому присоединение к национальной системе рассрочек "Халва" портфеля карт "Свобода" является логичным этапом завершения конкуренции разных карт рассрочек между собой", - отметил первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Клиенты проекта "Свобода" будут переведены на обслуживание в Совкомбанк в марте 2023 года.

Совкомбанк летом 2020 года купил у Qiwi проект карт рассрочки "Совесть", также стартовавший в 2017 году. Группа передала банку права требования по кредитам валовой стоимостью порядка 8,2 млрд рублей (чистой - примерно 6,9 млрд рублей). Этот проект также был интегрирован в систему "Халва".