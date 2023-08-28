Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Компания из Москвы приобрела за 117 млн рублей участок для добычи ниобия в Сибири

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Зарегистрированное в июне АО "СТ Элементы" (Москва) получит лицензию на Большетагнинское месторождение ниобия в Иркутской области.

Как сообщает сайт torgi.gov.ru, заявка "СТ Элементов" на участие в аукционе стала единственной, торги были признаны несостоявшимися. В соответствии с законом "О недрах", в таких случаях размер платежа представляет собой стартовый платеж, увеличенный на шаг аукциона (1/10 от стартового платежа). Стартовый размер платежа за пользование недрами участка был равен 106,067 млн рублей, итоговый размер разового платежа составил 116,674 млн рублей.

Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых в границах участка предоставляется на 27 лет.

Балансовые запасы пентаоксида ниобия в границах Большетагнинского участка, по данным на начало 2022 года, составляют 362,5 тысячи тонн по категории С1, 45 тысяч тонн по категории С2; пентаоксида фосфора - 1,398 млн тонн (С1), 249,4 тысячи тонн (С2); микроклина (алюмосиликат калия - ИФ) - 18,67 млн тонн (С2); урана - 774,4 тонны (С2).

Прогнозные ресурсы пентаоксида ниобия по категории Р1 составляют 150,8 тыс. тонн.

Месторождение находится в Тулунском районе Иркутской области, в 160 км от города Тулуна и одноименной станции Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД) на Транссибе.

По данным ЕГРЮЛ, АО "СТ Элементы" зарегистрировано в Москве в июне 2023 года, основная сфера - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". В качестве дополнительных видов деятельности заявлены, в том числе, добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия), производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и редкоземельных металлов.

Иркутская область Большетагнинский участок СТ Элементы Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Акрон" оценил свои выплаты в рамках windfall tax в 4,7 млрд рублей

"Акрон" оценил свои выплаты в рамках windfall tax в 4,7 млрд рублей

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });