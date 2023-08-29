Фондовые индексы США завершили "в плюсе" вторую сессию подряд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На рынке акций США в понедельник сохранилась позитивная динамика, сформировавшаяся в конце прошлой недели.

Инвесторы продолжали оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Он заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.

Главный аналитик Dankse Bank Аллан фон Мерен полагает, что слова Пауэлла не сильно изменили ситуацию на фондовом рынке. "У тех, кто верит в разворот ФРС (к снижению ставок - прим. ИФ) в начале следующего года, все еще есть аргументы в пользу этого, и наоборот", - цитирует его слова издание MarketWatch.

При этом управляющий директор Capitol Securities Management Кент Энгельке считает, что выступление Пауэлла дало фондовому рынку "зеленый свет" для роста в краткосрочной перспективе.

Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

Цена акций 3M Co. в понедельник подскочила на 5,2%. По данным источников The Wall Street Journal, компания близка к достижению соглашения с представителями истцов по делу о произведенных ею берушах. Предполагается, что для урегулирования претензий 3M выплатит около $5,5 млрд, но окончательная сумма еще не согласована. Более 300 тыс. истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, в рамках самого масштабного в истории страны коллективного иска о причинении вреда утверждают, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпускали дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума.

Стоимость бумаг аптечной сети Rite Aid Corp. взлетела на 8,2% после падения по итогам торгов в пятницу на 51% на сообщениях СМИ о том, что компания намерена объявить о банкротстве.

ADR китайского производителя электромобилей XPeng прибавили в цене 5,3% после того, как он заключил партнерское соглашение с сервисом такси DiDi Global. В том числе, в рамках соглашения XPeng приобретет подразделение DiDi по разработке "умных" автомобилей за $744 млн.

Также существенно поднялась стоимость ADR других китайских компаний, включая Baidu Inc. и JD.com Inc. - на 2,6%, Alibaba - на 2,7%. Власти КНР объявили о введении мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника был уменьшен вдвое - до 0,05%.

Котировки акций Hersha Hospitality Trust подскочили почти на 56% - до $9,79. Причиной этого стала новость о том, что KSL Capital Partners покупает владельца люксовых отелей за $1,4 млрд (по $10 за акцию). Сделку планируется завершить в четвертом квартале.

Бумаги Danaher Corp. подорожали на 2,3% после того, как промышленный конгломерат договорился о покупке британской биотехнологической компании Abcam, оценив ее в $5,7 млрд с учетом долга. При этом цена ADR Abcam упала на 4,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 213,08 пункта (на 0,62%) - до 34559,98 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса помимо 3M стали акции Goldman Sachs Group и Boeing Co., подорожавшие на 1,8% и 1,6% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 27,6 пункта (на 0,63%) и составило 4433,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 114,48 пункта (на 0,84%), достигнув 13705,13 пункта.