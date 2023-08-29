Тинькофф банк покинул глава подразделения private banking

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Tinkoff Private (подразделение Тинькофф банка) Илья Опренко покинул кредитную организацию. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Тинькофф банк подтвердил эту информацию. "Илья Опренко покинул Tinkoff Private для развития собственного проекта за пределами группы "Тинькофф", - сообщил "Интерфаксу" представитель кредитной организации.

Управлять развитием Tinkoff Private продолжит команда, которая работает с момента запуска направления, отметил представитель Тинькофф банка.

За время существования private banking в "Тинькофф" кратно вырос по количеству клиентов и по объему активов, сказал представитель банка. Он не привел цифр, отметив, что, по собственной оценке, Тинькофф банк входит в топ-5 на российском рынке private banking.

В июле 2023 года Тинькофф банк попал под блокирующие санкции США и Канады. В феврале текущего года был включен в санкционные списки ЕС, в мае - Великобритании.

TCS Group объявила о запуске услуг private banking в июле 2021 года. Управление по работе с состоятельными клиентами тогда возглавил Опренко. Ранее он работал в UBS, возглавлял подразделение корпоративных финансов Sberbank Private Banking, управлял инвестиционным фондом в Юго-Восточной Азии и занимался M&A-сделками в российском офисе глобальной консалтинговой компании Deloitte.

Тинькофф банк по итогам первого полугодия 2023 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".