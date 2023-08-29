СПБ биржа в I полугодии сократила чистую прибыль по МСФО на 19,6%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам первого полугодия 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 619,947 млн рублей, что на 19,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета торговой площадки.

Показатель EBITDA составил 1,11 млрд рублей, снизившись на 2,24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1,13 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA достигла 37,2% (31,47% в первом полугодии 2022 года).

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам на СПБ бирже в первом полугодии 2023 года составил $21,46 млрд, что на 76,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Валовая операционная прибыль снизилась на 16,21% до 2,15 млрд рублей. При этом операционная рентабельность увеличилась до 72,46% (71,53% годом ранее).

Операционные доходы снизились на 17,28% и составили 2,97 млрд рублей. Доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67% до 823,21 млн рублей по сравнению с первым полугодием 2022 года (1,82 млрд рублей). Из них 79,63% пришлось на доходы от организации торгов и услуги клирингового центра.

Доходы от размещения капитала – процентные, чистые торговые и инвестиционные доходы – снизились на 6,98% до 1,3 млрд рублей. Негативное влияние оказало снижение процентных ставок, позитивное – эффективное размещение собственного капитала.

Собственный капитал биржи вырос на 3,27% и достиг 20,69 млрд рублей. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09% (8,36% по итогам первого полугодия 2022 года).

Совокупные активы составили 111,57 млрд рублей, из них 57,42 млрд рублей – это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов.

Нематериальные активы возросли на 43,7% до 1,15 млрд рублей, что связано с вложениями в развитие IT-платформы компании, в том числе в создание инфраструктуры рынка ЦФА.

Административные расходы составили 1,34 млрд рублей, увеличившись на 7,41%.

"СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.