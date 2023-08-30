"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования "Леонардо"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" переходит на российскую систему бронирования "Леонардо", в связи с чем предупредила пассажиров о временных изменениях в обслуживании.

"В связи с проведением технических работ по переходу авиакомпании "Белавиа" на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" обращаем ваше внимание на следующие изменения в процедурах бронирования и оформления авиабилетов, обслуживания в аэропортах. С 20:00 1 сентября 2023 года в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении "Белавиа" будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительных услуг", - проинформировали в пресс-службе авиакомпании.

Раньше "Белавиа" пользовалась системой бронирования Sabre, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Белавиа" планирует восстановить предоставление указанных сервисов 2 сентября.