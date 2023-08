Новак ждет завершения вхождения "НОВАТЭКа" в "Сахалин-2" до конца года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сделка по вхождению "НОВАТЭКа" в проект "Сахалин-2" сейчас находится в работе, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Идут процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Сейчас трудно сказать, какие сроки, надеемся, в этом году (сделка - ИФ) будет завершена", - добавил он.

Правительство в апреле одобрило продажу 27,5% оператора СРП-проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей. Перед этим "НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в "Сахалинской энергии"

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ о замене оператора СРП-проекта "Сахалин-2" с Sakhalin Energy Investment Company Ltd (Бермудские острова) на российское ООО. В августе новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был зарегистрирован и начал работу, доли в нем были предложены в соответствии с долями участия в СРП-проекте: "Газпрому" - 50,00000001%, Mitsui & Co., Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%, Shell - 27,5%. Однако последняя проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора.