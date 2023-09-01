Закон "О семеноводстве" вступает в силу с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный закон "О семеноводстве" (№454-ФЗ), принятый в конце 2021 года, вступает в силу в РФ 1 сентября 2023 года.

Он был разработан Минсельхозом и в конце 2020 года внесен в правительство. Госдума приняла документ 22 декабря 2021 года, Совет Федерации одобрил 24 декабря 2021 года.

Закон нацелен на создание условий для развития эффективного рынка семян в РФ, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала.

В нем определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он также предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений (информсистема прослеживаемости семян). В нее будет включаться информация о компаниях, физических лицах, ИП, которые производят, хранят, продают семена.

Кроме того, закон предусматривает ведение Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.

За время, прошедшее от принятия до вступления закона в силу, в него был внесен рад поправок.

Так, одна из них предусматривает возможность создания в России специальных семеноводческих зон. Порядок этого процесса должен определяться законом субъекта РФ. Еще одно уточнение касается порядка взаимодействия информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений с другими государственными информационными системами и порядка защиты информации.

Закон также предполагал введение с 1 сентября 2024 года генетических паспортов на сельскохозяйственные растения, включенные в список правительства. Однако в конце 2022 года были приняты поправки, которые перенесли этот срок на 1 сентября 2025 года. На эту же дату с 1 сентября 2023 года перенесено вступление в силу нормы об уплате пошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений о сортах и гибридах сельскохозяйственных растений в госреестр.