Минсельхоз ждет от науки и бизнеса улучшения ситуации в семеноводстве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает на то, что в ближайшие годы будут получены конкретные результаты по улучшению ситуации в отечественном семеноводстве и снижению зависимости отрасли от импорта семян.

"Взаимодействие научно-исследовательских институтов, которые нам были переданы, с крупным бизнесом должны в течение двух-трех лет дать соответствующий результат", - заявил в Госдуме глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Он напомнил, что в настоящее время действует ряд мер господдержки по созданию селекционно-семеноводческих центров, в рамках федпроекта "Аграрная наука - шаг в будущее развитие АПК" будут создаваться агробиотехнопарки.

"Пока у нас неплохо получается, - считает Патрушев. - Самое главное, что мы могли организовать крупный бизнес, который согласился в это направление вкладывать деньги и согласился брать отечественные семена".

При этом он признал, что семена импортной селекции на сегодня более доступны, потому что они поставляются "в пакете вместе с соответствующими химическими препаратами, которые позволяют более серьезные урожаи собирать".

"Мы сейчас занимаемся именно тем, чтобы выстроить свою систему, которая также пакетно могла быть предоставлена аграриям для получения достойных урожаев", - сказал он.