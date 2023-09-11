В Прибайкалье могут построить комбинат по переработке сырья для калийных удобрений

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Байкал Недра Гео" (Бурятия) намерено построить на севере Иркутской области комбинат по переработке сынныритной руды (комплексное сырье для калийных удобрений и алюминия - ИФ), сообщила пресс-служба правительства региона.

Этот вопрос в рамках Восточного экономического форума обсудили губернатор Игорь Кобзев и гендиректор компании Василина Катерюшина.

"В настоящее время компания подбирает подходящую площадку и рассматривает вопросы по обеспечению подключения к инженерной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Инвестиции в проект и сроки его реализации в пресс-релизе не приводятся.

Правительство Иркутской области со ссылкой на компанию сообщает, что строительство комбината в регионе связано с наличием природного газа, который может использоваться как топливо на предприятия. Само сырье на комбинат будет поступать из Бурятии, месторождение при этом не указано.

По данным Росгеолфонда, у "Байкал Недра Гео" в Бурятии есть две действующих лицензии: на участок Калюмный (геологическое изучение и добыча калийных удобрений) и участок Малоугдокитский (геологическое изучение сырья для производства цемента).

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем ООО "Байкал Недра Гео" является петербургское ООО "Петро Мир Инвест", бенефициарами которого выступают петербургский бизнесмен Михаил Мирилашвили (70%), а также Диана Деменко (12,5%), Любовь Кривоносова (12,5%) и Сергей Медведев (5%).

Между тем, существует также ООО "Петро Мир", которое зарегистрировано по тому же адресу, что и "Метро Мир Инвест". Учредителями "Петро Мир" являются Медведев (87%), а также Деменко, Кривоносова и ряд более мелких учредителей. В марте этого года "Коммерсантъ" писал, что Мирилашвили вышел из состава собственников ООО "Петро Мир", передав свою долю Медведеву.

"Петро Мир", по данным его сайта, управляет коммерческой недвижимостью в Санкт-Петербурге: торгово-развлекательным комплексом (ТРК) "Пик" на Сенной площади, ТРК "Адмирал" и ТК "Озерки", а также рядом бизнес- и развлекательных центров.