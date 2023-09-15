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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Goldman хочет предложить состоятельным клиентам инвестиции в спортивные клубы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group создает подразделение спортивных франшиз в рамках инвестбанковского бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Новое подразделение объединит в себе направления спортивных M&A и спортивного финансирования и позволит состоятельным клиентам инвестировать в частные спортивные клубы, стадионы и другие проекты. Работа по привлечению таких инвесторов будет вестись в сотрудничестве со специалистами по управлению активами и крупными частными капиталами.

Goldman отказался сообщить WSJ, в какие клубы смогут инвестировать клиенты, однако известно, что это могут быть в том числе клубы младших лиг.

Банк работал над различными спортивными сделками в США и за их пределами, включая продажу футбольного клуба "Челси" и "Формулы-1".

Goldman Sachs
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