Кузбасс в августе снизил угледобычу на 6%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-августе 2023 года добыли 142,7 млн тонн угля против 143,9 млн тонн годом ранее, сообщает сайте регионального министерства угольной промышленности. Снижение составило 0,8%. В августе было добыто 17,1 млн тонн угля против 18,2 млн тонн годом ранее (снижение на 6% - ИФ).

Добыча углей коксующихся марок с начала года выросла почти на 4% - до 44,3 млн тонн (в январе-августе 2022 года - 42,7 млн тонн), энергетических - сократилась на 3%, до 98,4 млн тонн (101,2 млн тонн). Открытым способом добыто 96 млн тонн угля (в январе-августе 2022 года - 96,4 млн тонн), подземным - 46,7 млн тонн (47,5 млн тонн, снижение на 2% - ИФ).

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-августе выросла на 7,7% - до 89,3 млн тонн, в том числе углей коксующихся марок переработано 46,9 млн тонн (в январе-августе 2022 года - 42,4 млн тонн), энергетических марок - 42,4 млн тонн (40,5 млн тонн). Выпуск угольного концентрата возрос на 6% - до 56,6 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Кузбасса за восемь месяцев поставили потребителям 116,2 млн тонн угля (на 1,8 млн тонн меньше, чем годом ранее), в том числе на экспорт - 77,1 млн тонн, что также меньше показателя 2022 года на 1,8 млн тонн (снижение почти на 2% - ИФ). В июле потребители получили 13,3 млн тонн угля, в том числе на экспорт отправлено 8,3 млн тонн (на 1,8 млн тонн меньше, чем в августе 2022 года).

Поставки кузбасского угля российским металлургам в январе-августе выросли на 0,8 млн тонн - до 22 млн тонн. Для электростанций поставлено 11,3 млн тонн угля (на 0,1 млн тонн меньше, чем в августе 2022 года), для предприятий ЖКХ и населения Кемеровской области - 1,8 млн тонн (на 0,2 млн тонн меньше).

Железнодорожным транспортом за отчетный период было отгружено 128,4 млн тонн угля (на 3,3 млн тонн меньше, чем годом ранее), в том числе в западном направлении - 61,1 млн тонн (на 5,8 млн тонн меньше), в восточном - 37 млн тонн (на 3,9 млн тонн больше), в местном сообщении - 30,3 млн тонн (на 1,2 млн тонн меньше).

В августе железнодорожным транспортом отгружено 15 млн тонн угля. В том числе в западном направлении отгрузка составила 7,2 млн тонн (в июле - 7,8 млн тонн, в июне - 7,3 млн тонн), в восточном - 4,1 млн тонн (4,3 млн тонн и 4,4 млн тонн), в местном сообщении - 3,6 млн тонн. Среднесуточная отгрузка в августе составила 6773 полувагонов (95% к плану).

Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 сентября сохраняются на уровне 1 августа - 20,6 млн тонн. На 1 июля показатель был равен 20,9 млн тонн, на 1 июня - 21,1 млн тонн.