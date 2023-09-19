Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

"Мосбиржа" запустила торги фьючерсами и опционами на сахар

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 19 сентября начала торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

К торгам фьючерсами на индекс сахара допущены контракты с исполнением в октябре, ноябре, декабре 2023 года и в январе, феврале, марте 2024 года.

О планах начать в сентябре торги расчетным фьючерсом на российский сахар сообщала в августе глава срочного рынка "Мосбиржи" Мария Патрикеева.

Мосбиржа Мария Патрикеева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за опасений слабого спроса

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

Brent подорожала до $95,03 за баррель

ЦБ РФ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });