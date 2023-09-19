"Мосбиржа" запустила торги фьючерсами и опционами на сахар

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 19 сентября начала торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

К торгам фьючерсами на индекс сахара допущены контракты с исполнением в октябре, ноябре, декабре 2023 года и в январе, феврале, марте 2024 года.

О планах начать в сентябре торги расчетным фьючерсом на российский сахар сообщала в августе глава срочного рынка "Мосбиржи" Мария Патрикеева.