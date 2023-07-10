МосБиржа 11 июля запустит торги бессрочным фьючерсом на золото

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 11 июля начнет торги на срочном рынке бессрочным расчетным фьючерсом на золото, говорится в сообщении торговой площадки.

Бессрочные, или вечные фьючерсы на золото - это однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день. Они привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке МосБиржи. Вечные фьючерсы подходят для долгосрочного удержания позиции без необходимости учитывать время квартальной экспирации.

Расчетная цена в клиринг определяется по ценам золота (GLDRUB_TOM) на рынке драгметаллов. Механизм расчета вариационной маржи включает ежедневное фондирование для стабилизации ценообразования контрактов.

Лот составит 1 грамм золота, шаг цены - 0,1 рубля, стоимость шага цены - 0,1 рубля.

Золото стало четвертым базовым активом, на который торгуются бессрочные фьючерсные контракты. На МосБирже также обращаются вечные фьючерсы на валютные пары: "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль" и "китайский юань - российский рубль".

О планах в ближайшее время начать торги вечным фьючерсом на золото сообщала руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева в конце июня.

28 июня МосБиржа начала торги расчетными фьючерсными контрактами на золото в российских рублях. К торгам допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

На бирже также торгуются расчетные фьючерсы на золото, номинированные в долларах США, и спот-инструмент на золото на рынке драгоценных металлов.