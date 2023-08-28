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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Мосбиржа" в сентябре планирует запустить вечный фьючерс на индекс МосБиржи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в сентябре начать торги расчетным фьючерсом на российский сахар и вечным фьючерсом на индекс МосБиржи, сообщила глава срочного рынка биржи Мария Патрикеева.

"Мы продолжаем расширять линейку вечных фьючерсов и в ближайшее время, в сентябре, мы планируем запустить новый вечный фьючерс на индекс МосБиржи. Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива", - сказала Патрикеева журналистам.

"Мосбиржа" запустила вечные фьючерсы в апреле 2022 года и за год с небольшим объем торгов ими составил более 1 трлн рублей, отметила она.

По ее словам, в 2023 году среднедневной объем торгов на срочном рынке превышает 420 млрд рублей. В сравнении с 2022 годом оборот вырос на 40%, но еще не вернулся к рекордным показателям 2021 года (610 млрд рублей день).

Доля физических лиц на срочном рынке в объеме торгов составляет почти 70%.

Мосбиржа Мария Патрикеева
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