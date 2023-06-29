Мосбиржа 3 июля запустит премиальные опционы на три валютные пары

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 3 июля начнёт торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева.

"Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции. И решили расширить эту линейку премиальными опционами на валюту. 3 июля мы запускаем новые премиальные опционы на три валютные пары: доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль", - сказала Патрикеева на пресс-ланче "Рынок опционов на Московской бирже: новые возможности".

Премиальные опционы на валюту позволяют инвесторам зарабатывать на изменении курсов валют без необходимости ее приобретения на спот-рынке, а также хеджировать валютные риски с минимальными издержками.

Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на расчетные фьючерсы на валютные пары.

Лот премиальных опционов - 1000 единиц валюты, шаг цены 0,001 - российского рубля, стоимость шага цены - 0,001 российского рубля.

Опционы на валюту являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации.

При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.

Инвесторам будут доступны две серии опционов с исполнением через две недели и два месяца.

Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения - значения фиксинга Мосбиржи соответствующей валютной пары в день исполнения опционов.