Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Мосбиржа 3 июля запустит премиальные опционы на три валютные пары

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 3 июля начнёт торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль, сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева.

"Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции. И решили расширить эту линейку премиальными опционами на валюту. 3 июля мы запускаем новые премиальные опционы на три валютные пары: доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль", - сказала Патрикеева на пресс-ланче "Рынок опционов на Московской бирже: новые возможности".

Премиальные опционы на валюту позволяют инвесторам зарабатывать на изменении курсов валют без необходимости ее приобретения на спот-рынке, а также хеджировать валютные риски с минимальными издержками.

Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на расчетные фьючерсы на валютные пары.

Лот премиальных опционов - 1000 единиц валюты, шаг цены 0,001 - российского рубля, стоимость шага цены - 0,001 российского рубля.

Опционы на валюту являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации.

При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.

Инвесторам будут доступны две серии опционов с исполнением через две недели и два месяца.

Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения - значения фиксинга Мосбиржи соответствующей валютной пары в день исполнения опционов.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Нефть Brent подешевела до $73,6 за баррель

Нефть Brent подешевела до $73,6 за баррель

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Акционеры "Русала" большинством голосов поддержали невыплату дивидендов

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в I чтении

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });