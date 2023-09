SEC подала иск к инвесткомпании, управлявшей деньгами российского миллиардера

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к нью-йоркской компании Concord Management LLC и ее владельцу Майклу Мэтлину. Суть обвинений - оказание услуг инвестиционного консультанта на протяжении более чем двух десятков лет без регистрации по этому виду деятельности в SEC, говорится в сообщении комиссии.

Клиент у Concord Management был всего один - миллиардер из России (его фамилия не названа ни в пресс-релизе, ни в иске), в прошлом официальное лицо. Инвесткомпания Мэтлина оказывала ему услуги с момента основания в 1999 году, постепенно объем средств под управлением рос и к январю 2022 года достиг $7,2 млрд (при том, что регистрация в SEC необходима при превышении отметки $25 млн), активы были распределены по 112 частным фондам, отмечает комиссия.

В марте 2022 года клиент Concord был включен в санкционные списки США и Великобритании, и его активы были заморожены. Незадолго до введения санкций, в начале февраля, Мэтлин участвовал в попытках монетизировать инвестиции своего клиента, сказано в сообщении.

По данным The Wall Street Journal, Concord Management связана с Романом Абрамовичем, неназванный источник The New York Times подтвердил, что именно о бывшем губернаторе Чукотки идет речь в иске. Представитель бизнесмена не предоставил комментариев. В опубликованном тексте иска сказано лишь, что клиент Мэтлина сделал состояние на приватизационных сделках, а в феврале 2022 года передал компанию, участвовавшую в цепочке владения инвестициями, пяти своим детям.

Мэтлин родился в СССР, откуда эмигрировал в 1988 году. В иске SEC сказано, что за непосредственные контакты с инвестиционным советником отвечал многолетний партнер российского миллиардера, включенный в санкционный список Великобритании 24 марта прошлого года. Это дата одного из масштабных обновлений перечня, среди прочих 24 марта его пополнил и партнер Абрамовича Евгений Швидлер.