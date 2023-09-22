Автопроизводитель VinFast во II квартале сократил чистый убыток на 8%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнамский производитель электромобилей VinFast Auto Ltd. отчитался о сокращении чистого убытка во втором квартале 2023 года, однако убыток все равно превысил квартальную выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил около 12,54 трлн вьетнамских донгов ($526,7 млн), показатель снизился на 8,2% в годовом и на 11,2% в поквартальном выражении.

Тем временем выручка VinFast подскочила в 2,3 раза относительно второго квартала 2022 года, до 7,95 трлн донгов ($334,1 млн).

В прошлом квартале компания поставила 9,535 тыс. электромобилей, в 5,4 раза больше, чем кварталом ранее. Поставки электроскутеров увеличились на 4% до 10,182 тыс.

Это первая отчетность VinFast в статусе торгуемой на бирже компании. Автопроизводитель разместил свои акции в США в августе, получив оценку стоимости $23 млрд. К концу прошлого месяца капитализация поднималась до $231,3 млрд, затем акции развернулись в сторону снижения, и рыночная стоимость теперь составляет около $40 млрд.

В пятницу котировки акций VinFast снижаются на 3,2%.