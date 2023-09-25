Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 3045п по индексу МосБиржи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий продолжительного действия жесткой монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи просел в район 3045 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" и "Русала", лучше рынка выглядели выросшие акции Polymetal и "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3045,39 пункта (-0,1%, в течение дня индекс опускался в район 3025 пунктов), индекс РТС - 997,09 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 5,7%.

Доллар к 18:50 стоил 96,24 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,7%), ОК "Русал" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), расписки TCS Group (-1,1%), OZON (-0,8%), бумаги "ММК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+5,7%, до 550,2 рубля), "РусГидро" (+3,9%), "Роснефти" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2023 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $559 млн, сообщила компания. Аналитики прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $584 млн.

Polymetal оценивает выплату по налогу на сверхприбыль в 600 млн рублей (около $7 млн), говорится в отчете компании. Эта сумма будет представлена в составе текущего налога на прибыль за 2023 год. Введение экспортной пошлины в размере 5,5% будет стоить компании $30-40 млн EBITDA в 2023 году и $100-130 млн в будущем году, говорится в презентации Polymetal.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю неуверенно: индекс Мосбиржи курсировал чуть выше 3000 пунктов, показывая разнонаправленные низкоамплитудные движения. Цены на нефть Brent отступили ниже $93 за баррель, рубль демонстрировал склонность к укреплению, а внешний фон был скорее негативным. На рынках продолжают "переваривать" комментарии ФРС по итогам сентябрьского заседания. По-видимому, американский регулятор решил следовать концепции серьезного повышения процентных ставок более продолжительное время.

"Среднесрочно мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок. Катализатором роста может стать разворот цен на нефть, а также промежуточный дивидендный сезон российских эмитентов. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2985-3105 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, российский рынок открыл неделю умеренным снижением, но в рамках торгового диапазона прошлых пятницы и четверга. Довольно хрупкая поддержка рынка в условиях превалирующего новостного фона сформировалась на уровне 3000-3015 пунктов по индексу Мосбиржи.

Лучше рынка из индексных бумаг выглядели бумаги сектора электроэнергетики – "Русгидро" и "Интер РАО". Ранее обе бумаги скорректировались сильнее рынка относительно своих локальных максимумов, сохраняя при этом определенный дивидендный потенциал, что особенно справедливо в отношении "Русгидро". Позитив от возобновления торгов акциями Polymetal подкрепился неплохими цифрами отчета компании за I полугодие, что дает основания для восстановления позиций в бумаге, сокращенных перед приостановкой торгов.

Акции Polymetal являются относительно недооцененными по сравнению как с компаниями сектора, так и по сравнению со своими историческими мультипликаторами, однако в значительной степени эта недооцененность обусловлена двумя пока нерешенными вопросами – возможностью получения дивидендов держателями акций в российском периметре и судьбой российского бизнеса компании, отмечает аналитик.

Также Фетисов обратил внимание на акции "Совкомфлота" (+6,1%), который подтвердил ожидания по чистой прибыли во второй полугодии в рублевом эквиваленте на уровне первого полугодия текущего года. С учетом политики по выплате 50% чистой прибыли в качестве дивидендов бумаги предполагают доходность по текущим котировкам на уровне 14-15%, что делает их "конкурентоспособными" и инвестиционно привлекательными в условиях повышенных ставок на денежном рынке. В целом рынок продолжает искать драйверы для роста, которых пока не очень много, считает представитель РСХБ.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рынок акций остается под давлением от повышения ключевой ставки Банком России, новыми возможными санкциями, которые, в частности, могут коснуться запрета покупки Евросоюзом российских алмазов. Кроме того, оптимизма не добавляет динамика на глобальном рынке, где продолжаются распродажи.

В США пессимизм вызван возможными действиями Федрезерва в отношении монетарной политики. Ожидания представителей регулятора по ставке на 2024 год повысились с 4,6% до 5,1%, а председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что пауза в повышении ставки не значит, что цикл ужесточения монетарной политики завершился.

Нефть Brent в начале недели скорректировалась вниз, но восходящий тренд пока остается в силе. Подспорьем для роста котировок остаются действия по добровольному ограничению добычи со стороны России и Саудовской Аравии до конца текущего года. С другой стороны, рост котировок может сдерживаться опасениями нефтетрейдеров относительно продолжающегося ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ, которое может оказать негативный эффект на потребление энергоресурсов, считает Кирсанова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, если удвоить результат "Совкомфлота" за первое полугодие, то потенциальный годовой дивиденд может составить около 18 руб. на акцию, что соответствует 16% дивидендной доходности при текущих котировках. Акции Polymetal продолжили рост на фоне сообщения о чистой прибыли компании за 1 полугодие 2023 года в размере $190 млн против убытка в $321 млн годом ранее.

Спрос на отдельные "идейные" бумаги может улучшить отношение инвесторов к рынку, которые могут попробовать перейти к локальным покупкам более широким фронтом. В случае нейтрального внешнего фона, индекс МосБиржи во вторник может попробовать подняться в верхнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов, считает Лящук.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,2-1%), в США после негативного начала торгов динамика оказалась смешанной (к 18:50 по Москве индекс Dow просел на 0,1%, S&P500 и Nasdaq подросли на 0,2-0,3%).

В Японии инвесторы продолжают реагировать на итоги состоявшегося в прошлую пятницу заседания Банка Японии, который оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, а также отметил, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Тем не менее, негативными факторами для мировых фондовых площадок являются "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы, а также инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, пишет Trading Economics.

В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения – 5,25-5,5% годовых (максимальный уровень за 22 года). При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным". По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник просели после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $93,06 за баррель (-0,2% и -0,03% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $89,64 за баррель (-0,4% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.

Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции банка "Авангард" (-7,3%), ПАО "ММЦБ" (-6,9%), ПАО "Генетико" (-5,9%), "ВСМПО-Ависма" (-3,3%), "Детского мира" (-3,3%), En+ (-2,1%), расписки Cian (-2%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+23,3%), "Ижстали" (+16,8%), ПАО "Ютэйр" (+13,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+10,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+10,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,8 млрд рублей (из них 7,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,72 млрд рублей на акции "Газпрома").