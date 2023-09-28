В Минфине объяснили непредсказуемость налоговой политики ростом госрасходов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Решения в налоговой политике обусловлены необходимостью обеспечивать расходные обязательства бюджета, их непредсказуемость – не прихоть Минфина, а следствие решений по расходам, считает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Когда мы говорим о предсказуемости налогов, давайте немного шире смотреть на картину: если будет предсказуемость расходных обязательств, будет обязательно предсказуемость в налогах, я вас уверяю в этом, это неизбежно произойдет. Я сам за предсказуемость, за последовательность, за отсутствие каких-то быстрых решений. В некоторых случаях, при определенных событиях без них просто не обойтись. Это те реалии, в которых мы живем", - сказал он, выступая на налоговой сессии Московского финансового форума.

По словам Сазанова, налоговая тактика "вынуждено становится адаптивной, потому что у нас другого выбора нет".

"Если посмотреть два года назад, расходы федерального бюджета были 26 трлн рублей, на следующий год – 36,6 трлн рублей. Вдумайтесь, на 10 трлн рублей увеличились расходы за два года, но при этом мы не поменяли ни одну базовую ставку налогов. (...) Да, мы вынуждены обходиться точечными решениями, если мы видим, где формируется экономическая рента или природная рента, будь то налог на сверхприбыль, будь то экспортные пошлины, будь то акциз на сталь. Да, нам эти решения нужны. Но эти решения происходят в налоговой сфере не потому что мы так захотели - проснулись и решили, что нам это нужно сделать. Эти решения происходят из-за того, что есть определенные государственные расходы, определенные публичные функции государства в социальной сфере, в сфере безопасности, которые требуют дополнительных расходных обязательств", - отметил Сазанов.

По его мнению, в целом Минфину пока удастся обеспечивать для большей части бизнеса предсказуемость налоговых условий. "В плане налоговых правоотношений базовые условия для всех понятны, и они не менялись, несмотря на то, что расходы федерального бюджета выросли", - сказал замглавы ведомства.