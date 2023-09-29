СПБ биржа определила список бумаг, доступных со 2 октября только "квалам"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в соответствии с указанием Банка России определила перечень ценных бумаг, которые со 2 октября будут доступны только квалифицированным инвесторам, говорится в сообщении торговой площадки.

Указание ЦБ, вступающее в силу 1 октября, определяет финансовые инструменты, которые могут быть доступны только квалифицированным инвесторам. К ним относятся ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в недружественных странах, либо выплаты или учет прав по которым осуществляются через инфраструктуру недружественных государств.

В список СПБ биржи вошли 1935 ценных бумаг. У неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским бумагам, отмечает биржа.

Ранее "Московская биржа" сообщила, что со 2 октября введет ограничения по подаче заявок на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России. В ее список бумаг, предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, вошло 679 позиций.

Сейчас продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг эмитентов из недружественных стран ограничена предписанием Банка России. Так, с 1 января 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения "неквала" по увеличению позиции по таким бумагам.