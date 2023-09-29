Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе последних торгов квартала

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, доллар в ходе сессии обновил максимальные отметки с начала сентября. Рубль заметно подешевел к бивалютной корзине после завершения накануне налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 97,97 руб. в 19:00, что на 1,17 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 8 сентября. Евро к этому времени стоил 103,35 руб., подорожав на 1,14 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,15 рубля - до 100,39 руб. Курс китайского юаня поднялся на 18,5 копейки - до 13,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов последнего рабочего дня квартала с учетом завершившегося накануне налогового периода сентября. В предыдущие дни поддержку котировкам нацвалюты оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы объемом почти 3 трлн рублей.

Мнения о "мембране"

Участники торгов продолжали наблюдать за дискуссией, которая развернулась между представителями российских финансовых институтов относительно мер валютного контроля.

Глава ВТБ Андрей Костин выступил против введения механизма "мембраны" на валютном рынке, это может привести к появлению двух курсов - по 150 и 250 рублей за доллар. Так он прокомментировал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости изучить китайский опыт регулирования валютного рынка и выработать некий собственный его аналог, при котором будет существовать "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". "Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой будет 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", - сказал Костин на банковском форуме в Сочи.

Он заявил, что необходимо продолжать соблюдать уже введенные Центробанком меры и постепенно возвращаться к более низкой ключевой ставке.

Против разделения валютного рынка на внешний и внутренний сегменты выступил и глава Сбербанка Герман Греф. "Два рубля создать? Нет. Я не поддерживаю, я считаю, что это шаг назад. Во-первых, это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости - огромный ущерб для экономики", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы".

ЦБ также скептически отнесся к этой идее. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России. Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина привела еще один аргумент против: КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал позицию ЦБ по этому вопросу.

Ключевая ставка

Решение по ключевой ставке будет зависеть от развития ситуации, есть много неопределенностей, тем временем заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи. Она отметила, что прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год предусматривает как ее сохранение на текущем уровне, так и ее повышение.

Прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года составляет 13,0-13,6%. Траектория ключевой ставки на 2024 год прогнозируется в размере 11,5-12,5%. "Как только инфляция стабилизируется ближе к нашей цели и по мере того, как это будет происходить, мы сможем снижать ставку" - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 5,5-6,5% (этот уровень оценивается как нейтральный). Эти прогнозы могут уточняться в зависимости от того, какие факторы будут проявляться - проинфляционные или дезинфляционные, подчеркнула глава ЦБ.

Мнения экспертов

"Российская валюта сегодня вновь показала слабость, пара "доллар-рубль" выросла до 98 руб./$1. Слабость рубля может быть связана с концом налогового периода, а также дискуссией, связанной с сегментированием валютного рынка, что негативно воспринимается рынком", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Сразу после окончания периода основных налоговых платежей рубль традиционно оказался под давлением. В пятницу в середине дня доллар впервые с 8 сентября поднимался выше 98 руб. Курс евро не отставал и укреплялся до уровня 104 руб., выше которого в последний раз был в первой половине сентября. Судя по динамике торгов в предыдущие месяцы, рублю придется нелегко всю следующую неделю из-за резкого сокращения предложения валюты после ухода экспортеров на низколиквидном рынке. Кроме того, продажи Банком России юаней сократились с 21,4 до почти минимальной отметки в 0,8 млрд руб., лишив рубля поддержки. Мы полагаем, что на следующей неделе есть высокая вероятность обновления долларом сентябрьского пика в 98,6 руб. Если американской валюте удастся закрепиться выше данного уровня, то курс продолжит движение в сторону максимумов августа. Впрочем, с приближением середины месяца ожидаем возвращения рублем утерянных позиций", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Нефтяной рынок вновь перешел к снижению на торгах в пятницу, однако завершает в плюсе четвертый месяц подряд.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,93% - до $95,31 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,75% - до $91,02 за баррель.

В сентябре Brent подорожала на 8%, WTI - более чем на 10%.

Главным драйвером роста цен на нефть эксперты называют решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца текущего года, отмечает Market Watch.

Отчет Минэнерго США, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе до минимума с июля 2022 года. При этом аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,29 копейки, до 97,4147 руб., и увеличил курс евро на 1,0652 рубля, до 103,1631 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 38,58 копейки по отношению к четвергу и составил 97,3177 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 49,49 копейки и составил 97,4427 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 515,634 млн, из которых $550,114 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $965,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 99,26 копейки, до 103,0244 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,1044 рубля, до 103,1814 руб. Объем торгов евро составил EUR605,997 млн, из которых EUR160,269 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR445,728 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в пятницу разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 сентября опустилась на 9 базисных пунктов - до 12,38% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно четверга на 1 базисный пункт - до 12,23% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 10,09% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,78% годовых.