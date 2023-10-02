Суд не стал рассматривать иск "Стройсервиса" о банкротстве совладельца компании "Ровер"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области оставил без рассмотрения заявление угледобывающего АО "Стройсервис" (Кемеровская область) о банкротстве совладельца ООО "Ровер" (с ноября 2021 года находится в конкурсном производстве, зарегистрировано в Горно-Алтайске, ведет угледобычу в Кузбассе) Тимура Цориева.

"Признать заявление необоснованным и оставить его без рассмотрения", - говорится в материалах дела. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

В сентябре к заявлению "Стройсервиса" о банкротстве Цориева присоединился конкурсный управляющий "Ровера" Игорь Сачев, который требует ввести в отношении Цориева процедуру реструктуризации задолженности и включить в его реестр 26,1 млн рублей требований "Ровера". Суд принял к производству заявление Сачева, однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее представитель "Стройсервиса" в ходе судебного заседания пояснял, что заявление о банкротстве подано в связи с несостоявшейся сделкой по приобретению доли в уставном капитале "Ровера", в рамках которой в качестве задатка "Стройсервис" в июле 2021 года перечислил Цориеву 660 млн рублей. По словам представителя компании, сделку впоследствии обжаловала жена Цориева (также является совладельцем "Ровера" - ИФ).

"30 марта 2023 года данная сделка (по приобретению доли - ИФ) была признана недействительной, с Цориева была взыскана сумма задатка 660 млн рублей. Мы считаем, что срок исполнения обязательств наступил, (однако - ИФ) никакого частичного исполнения обязательства не было, имеется задолженность", - заявил представитель "Стройсервиса" в суде, подчеркнув, что "неисполнение денежного обязательства прослеживается на протяжении двух лет".

"Стройсервис" также настаивал на взыскании 70 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В свою очередь, представитель Цориева сообщал в суде, что "денежные средства, которые были получены от "Стройсервиса", были направлены "не на личные нужды Цориева, а на погашение всего реестра конкурсных кредиторов в деле о банкротстве "Ровера".

"Наша позиция в том, что данные средства были предоставлены Цориеву для процедуры прекращения банкротства "Ровера" с целью дальнейшего экономического участия ("Стройсервиса" в "Ровере" - ИФ). Исходя из конструкции договора, это приобретение доли в ООО "Ровер", который прекратил бы процедуру банкротства и, таким образом, восстановил бы платежеспособность, экономическую привлекательность", - заверял представитель Цориева.

Вместе с тем, прекратить банкротство "Ровера" не удалось, соответствующее ходатайство было обжаловано кредитором, которые ранее не был включен в реестр и дело вернулось в суд.

Представитель Цориева также заявлял, что должник не отказывается от возврата "Стройсервису" денежных средств, и предлагал вернуться к этому вопросу после рассмотрения ряда заявлений в рамках банкротства "Ровера", не уточняя при этом даже ориентировочные сроки возврата долга.

Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы дела о банкротстве "Ровера", производственный комплекс компании объединяет шахту "Конюхтинская-Южная" мощностью 600 тыс. тонн угля в год, управление горных работ с годовой добычей 3 млн тонн угля в год (разрезы "Глушинский", "Латышевский", "Щегловский"), обогатительную установку мощностью 1,8 млн тонн угля в год, автобазу и энергоуправление.

По данным ЕГРЮЛ, Цориев владеет 50% "Ровера", 1% принадлежит Нине Цориевой, еще 49% - самому "Роверу".