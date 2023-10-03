"Россети" хотят запретить потребителям бесплатно уходить из сети на собственную генерацию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" предложило запретить промышленникам уходить из общей сети без финансовых последствий, идею поддержал президент, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет об выплате потребителями компенсации за переход на собственную генерацию, "что снижает полезный отпуск, загрузку ЛЭП и подстанций "Россетей"". Под компенсацией подразумевается как оплата мероприятий для изменения схемы энергоснабжения, так и выпадающих доходов сетевых компаний.

Глава "Россетей" Андрей Рюмин в обращении к президенту Владимиру Путину указал, что переход к потреблению от собственной генерации приводит не только к росту выпадающих доходов сетей, но и к росту нагрузки на остальных потребителей - "все затраты на содержание сетевой инфраструктуры вынуждены будут нести социально значимые группы потребителей, малый и средний бизнес".

По сведениям "Коммерсанта", Путин признал предложение "справедливым" и поручил профильному вице-премьеру Александру Новаку "подготовить решение". В "Россетях" изданию подтвердили факт отправки письма.

"Россети" - реорганизованная в начале года сетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. Доля участия государства в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.